Вице-мэр Ефимов: в Москве уровень безработицы снизился на 29% с начала года

Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля текущего года снизился на 29%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, с начала октября показатель упал на 2 процентных пункта - до 0,94%.

Ефимов объяснил это восстановлением экономики Москвы и ростом оборота торговли и тех отраслей, которые сильно пострадали во время пандемии – турагентства, гостиницы, спортивные и культурно-развлекательные организации. Они нанимают все больше людей для удовлетворения растущего спроса.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Экономика Москвы
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