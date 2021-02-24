Вице-мэр Ефимов: в Москве уровень безработицы снизился на 29% с начала года

Уровень безработицы в Москве с 1 января по 19 февраля текущего года снизился на 29%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, с начала октября показатель упал на 2 процентных пункта - до 0,94%.

Ефимов объяснил это восстановлением экономики Москвы и ростом оборота торговли и тех отраслей, которые сильно пострадали во время пандемии – турагентства, гостиницы, спортивные и культурно-развлекательные организации. Они нанимают все больше людей для удовлетворения растущего спроса.



