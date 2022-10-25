Вице-мэр Ефимов: В Москве третий месяц подряд снижаются потребительские цены
В Москве третий месяц подряд наблюдается снижение уровня потребительских цен, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, по его словам, в сентябре уровень цен в столице снизился на 0,1%, в июле и августе цены снизились на 0,4%.
«Главными причинами этого стали удешевление сезонной плодоовощной продукции, а также укрепление курса рубля и сдержанное потребительское поведение», – объяснил Ефимов.
По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, быстрее всего дешевеют овощи (лук – на 31,5%, капуста – 26,2%), строительные материалы и бытовая техника, а также услуги – например, авиаперелёты стали дешевле на 19%.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в Москве выпуск медицинской мебели был увеличен в 2,3 раза.
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