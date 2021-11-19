Вице-мэр Ефимов: В Москве создано 13,3 тысячи мест на перехватывающих парковках
После решения столичных властей создать сеть парковок под управлением единого оператора в городе с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумом общей вместимостью около 13,3 тысячи машино-мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Это благоустроенные площадки, которые находятся в транспортно-пересадочных узлах около станций метро, МЦК и железных дорог», - уточнил вице-мэр. Он отметил, что под эти цели Департамент городского имущества выделил в общей сложности более 50 гектаров, земля передана ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Перехватывающие парковки бесплатны при условии, что автомобилист совершит как минимум две поездки на метро, МЦК и МЦД, причем первую – с ближайшей к парковке станции.
Перехватывающие парковки есть в девяти округах столицы. Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего их на юге и на востоке Москвы – 16 и 13 соответственно. 10 перехватывающих парковок доступны на юго-западе, шесть - на северо-востоке, по пять на северо-западе, юго-востоке и в Новой Москве, по три - на западе и севере столицы.
Кроме того, в Москве есть более 91 тысячи машино-мест на платных парковках улично-дорожной сети под управление ГКУ «АМПП», и ещё 150 плоскостных парковок со шлагбаумом общей вместимостью около 21 тысяч мест, включая парковки с почасовой оплатой и абонементные парковки.
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