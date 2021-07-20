Вице-мэр Ефимов: в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны «Братцево»

Участок бывшей промышленной зоны «Братцево» площадью 22 га реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Промзона расположена в районе Войковский на севере столицы, редевелопмент части этого пространства позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест.

«Инвестиции по новому объекту превысят 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году», - сообщил Ефимов.

По его словам, на подлежащей редевелопменту территории рядом со станцией МЦК «Балтийская» построят 550 тысяч квадратных метров недвижимости.

В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров анонсировал строительство 90 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Планируется, что инвестор возведет детский сад на 325 мест и школу на 750 учеников.

Проект «Индустриальные кварталы» способствует вовлечению в оборот неиспользуемых городских территорий. В его рамках власти столицы ранее заключили договоры о комплексном развитии бывший промышленных территорий «Октябрьское поле»,«Кунцево» и «Коровино».

