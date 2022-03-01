Вице-мэр Ефимов: В Москве пройдут торги нежилых помещений по льготной ставке
Представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым гражданам предлагают арендовать у города 17 нежилых помещений по льготной ставке.
«Аренда нежилой недвижимости от города по льготной годовой ставке – одна из мер поддержки столичного малого и среднего бизнеса, введенная в 2017 году. С прошлого года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые. За время действия программы более двух тысяч помещений было реализовано на открытых аукционах. Сейчас на торги выставлено 17 нежилых помещений общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь сдаваемых в аренду помещений варьируется от 15 до 204 кв. м. Больше всего объектов находится в Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах — пять и четыре соответственно. По три помещения сдается на севере и юго-востоке города. В Западном административном округе на торги выставлено два объекта.
В этом году начальная минимальная ставка аренды стартует от пяти тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, для подвальных помещений – от одной тысячи рублей.
«Все объекты имеют свободное назначение и могут быть использованы арендаторами под любые коммерческие цели в течение десяти лет. Предприниматели, арендующие у города помещение на льготных условиях на протяжении двух и более лет, также имеют право его преимущественного выкупа», – отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Заявки на участие в аукционе принимаются до конца марта. Большая часть объектов будет реализована в первый день апреля на электронных торгах. Их организатором выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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