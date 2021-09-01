Вице-мэр Ефимов: В Москве появятся еще семь новых индустриальных кварталов

Семь новых договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут подписаны городом по инициативе правообладателей до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В реорганизацию неэффективно используемых территорий бывших промзон инвесторы вложат более 440 миллиардов рублей. Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 миллиардов рублей в год. Благодаря появлению семи новых индустриальных кварталов в столице появится еще более 20 тысяч новых рабочих мест. Также планируется построить 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров по программе реновации», - рассказал заместитель мэра.

В настоящее время городом уже заключены четыре соглашения о КРТ. По ним будут реорганизованы бывшие промзоны «Октябрьское поле», «Кунцево» и два участка промзоны «Коровино».

«Благодаря реорганизации четыре бывшие промзоны смогут обеспечить работой не менее 16,5 тысячи человек. Вырастет экономическая эффективность этих площадей – объем планируемых частных инвестиций уже составляет 159 млрд рублей, а бюджетный эффект от них планируется в размере 5,2 миллиарда рублей в год», - пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

