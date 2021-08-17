Вице-мэр Ефимов: В Москве появятся еще семь индустриальных кварталов
В столице будет проработано еще семь проектов комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов превысит 500 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий бывших промзон.
«Сейчас у нас в работе порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га. По решению штаба будут проработаны еще семь проектов, общей площадью более 91 га, инвестиции по которым превысят 500 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города мы ожидаем порядка 63 миллиардов рублей в год. Будет создано более 35 тысяч рабочих мест», — отметил заммэра.
Общая площадь территории, которую по данному проекту собираются отдать под комплексное развитие, составит 91 га. Индустриальные кварталы будут располагаться в разных районах Москвы: Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево.
Старые промышленные зоны Москвы станут современными и безопасными районами. Благодаря программе «Индустриальные кварталы» к 2024 году для москвичей будет создано 500 тысяч новых рабочих мест, построено 90 новых детских садов и школ.
В каждом будущем индустриальном квартале предусмотрена жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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