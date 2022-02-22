Вице-мэр Ефимов: В Москве появится гериатрический центр мирового уровня

В Москве в результате реконструкции инвестором здания на улице Багрицкого появится дом-интернат для пожилых людей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, проект будет реализован за два года в рамках концессии, подписанной в прошлом году.

«Город передал инвестору здание в Можайском районе площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь компания создаст гериатрический центр мирового уровня в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году», - сказал Ефимов.

Вице-мэр отметил, что «инвестиции в создание и оснащение дома-интерната составят более 600 млн рублей». Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом Центр останется в собственности города, уточнил Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

«Концессионер будет осуществлять содержание центра, его текущий и капитальный ремонт. Важно, что новый социальный объект подобного типа появится в черте города: это даст возможность родственникам экономить время на дорогу и чаще навещать своих близких», – подчеркнул Прохоров.

Концессионное соглашение подписано на 20 лет. Два года уйдет на реконструкцию, а последующие 18 лет инвестор будет оказывать услуги по уходу за пациентами.

Генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев отметил, что с появлением Центра москвичи старшего возраста с ослабленным здоровьем и серьезными хроническими заболеваниями смогут кардинально повысить качество своей жизни.

Со своей стороны, директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев сообщил, что в настоящее время Москва заключила семь концессионных соглашений, общий объем инвестиций по ним составит около 120 млрд рублей.

