Вице-мэр Ефимов: В Москве построят завод по производству архитектурного бетона
Столица заключила с компанией «Крост» договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). На выделенном участке в Походном проезде Северо-Западного административного округа инвестор построит завод по производству архитектурного бетона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Компания вложит в проект почти 250 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.
По его словам, благодаря этому в столице появится еще 110 новых рабочих мест.
Планируется, что завод начнет работать уже в 2023 году, добавил Ефимов.
Решение о выделении земли для строительства нового производства было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
«Площадь участка составляет почти 0,85 гектара. Инвестор возведет несколько зданий общей площадью три тысячи квадратных метров», – добавил Гаман.
Компания рассчитывает импортозаместить строительные материалы на российском рынке и обеспечить бесперебойный выпуск новой продукции. Также планируется увеличить скорость создания объектов, снизить себестоимость и уменьшить количество рабочих на стройках.
«На производстве будут ежегодно выпускать до 180 тысяч кубических метров товарного бетона, а также архитектурный бетон и различные изделия из этого материала», – сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, эта продукция востребована как при строительстве жилых комплексов, так и в ландшафтном дизайне.
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