Вице-мэр Ефимов: в Москве начался выпуск препаратов от орфанных заболеваний и астмы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», локализовавший производство на площадке «Алабушево», запустил цех по выпуску препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятие арендовало на площадке «Алабушево» помещение площадью около 500 квадратных метров, где разместило цех по вторичной упаковке и выпуску препаратов для лечения осложнений бронхиальной астмы и редких, так называемых, орфанных заболеваний, в том числе болезни Гоше и муковисцидоза», – рассказал вице-мэр.

По его словам, производитель лекарств компания «Генериум-некст» получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в 2021 году.

«Первые партии продукции уже отправлены в различные учреждения. Планируется, что цех будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно, и выйдет на полную мощность к концу 2024 года», - отметил Ефимов.

Он также добавил, что на сегодняшний день заказчиками компании выступают десятки московских государственных и частных лечебных организаций.

Компания планирует к 2024 году построить на площадке «Алабушево» собственный завод и инвестировать в это почти пять миллиардов рублей.

«После запуска собственных цехов компания будет производить субстанции и готовые лекарственные формы, первичную и вторичную упаковку для лекарственных препаратов», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При этом он подчеркнул, что на предприятии планируется создать не менее 250 новых рабочих мест.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, все препараты, которые выпускает данный резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”», включены Минздравом России в список жизненно необходимых и важнейших.

