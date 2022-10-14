Вице-мэр Ефимов: в 2022 году на Портале поставщиков провели более 400 тысяч закупок

За девять месяцев 2022 года на Портале поставщиков было зарегистрировано более 400 тысяч закупок на сумму около 62 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, результаты сопоставимы с показателями за аналогичный период 2021 года.

«Кроме того, они на 20% превышают значения этого же периода 2020 года и на 75% – 2019 года, когда первые девять месяцев состоялось 228,7 тысячи закупок», – отметил вице-мэр.

Каждый день на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов, а структурированный каталог продукции на Портале приближается к 2 миллионам товарных единиц.

Доля Москвы на Портале в этом году превысила 51%. Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков

«Так, с января по сентябрь объем закупок городских заказчиков составил 31,8 миллиарда рублей», – уточнил Щербаков.

Следом за Москвой идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край, заключившие контракты на 3,9 миллиарда и 3 миллиарда рублей соответственно.

