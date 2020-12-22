Вице-мэр Ефимов: Упрощена выдача грантов по имущественным и земельным платежам
Власти Москвы упростили порядок предоставления грантов собственникам торговых точек, заведений общепита, гостиниц и объектов бытовых услуг для компенсации земельных и имущественных платежей. Их ввели в 2020 году в рамках антикризисных мер поддержки, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Принятые изменения позволят ускорить процедуру рассмотрения заявок на получение грантов. Заявки принимаются на портале www.investmoscow.ru до конца года», - отметил он.
По словам Ефимова, на рассмотрении городского правительства находятся 290 заявок на гранты от владельцев коммерческой недвижимости. Положительные решения на общую сумму в 26,7 миллиона рублей уже приняты для владельцев пяти гостиниц, двух ТЦ, девяти кафе и ресторанов, четырёх магазинов и одного банного комплекса, уточнили в мэрии.
Внесённые изменения позволят властям при согласии заявителя самостоятельно исправить ошибку в случае превышения в расчетах претендента суммы гранта над размером подлежащих компенсации налогов, не приостанавливая процесс рассмотрения заявки, объяснил, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«Претендентам, которые не успели до подачи заявки зарегистрировать в Росреестре дополнительные соглашения о снижении арендной платы своим арендаторам, разрешается предоставить их в процессе рассмотрения заявки», - сказал он. Были устранены и другие неопределённости при рассмотрении заявок.
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