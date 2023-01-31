Вице-мэр Ефимов: участок в Щукине будет реорганизован по программе КРТ

Земельный участок площадью 4,8 гектара в Щукине реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в шесть миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – в 44 миллиона рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

На месте гаражных кооперативов, автотехцентра и автомойки, расположенных вдоль улиц Рогова и Живописной, построят современное жилье и социальные объекты, где появится больше 120 новых рабочих мест. По словам руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, будет построено около 48 тысяч квадратных метров современного жилья по программе реновации и почти пять тысяч квадратных метров социальных объектов. В частности, учебно-образовательный комплекс на 225 мест, состоящий из детского сада и школы. Будут выделены и помещения для работы мировых судей.

У жителей района после реорганизации земельного участка появится и еще одно место отдыха – парк с пешеходными и велосипедными маршрутами.

