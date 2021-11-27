Вице-мэр Ефимов: Центр обучения первой помощи появится на площадке технополиса «Москва»

Обучающий центр по оказанию первой помощи появится на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) в Печатниках в 2022 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на территории ОЭЗ создан фармацевтический медицинский кластер, в который входят около 20 резидентов – производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования. Они вложили в свои проекты более 17 миллиардов рублей и создали свыше одной тысячи рабочих мест.

«Резидент, специализирующийся на выпуске медицинских изделий, предложил создать обучающий центр по оказанию первой помощи. Его открытие намечено уже на первый квартал 2022 года. Ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 слушателей, по окончании курса каждому будет выдан сертификат», – отметил Ефимов.

Резидентом, предложившим открыть учебный центр, является «Медплант». Для организации учебного центра компания расширила занимаемую площадь офисных помещений.

«За годы работы резидент оснастил машины скорой помощи по всей стране – около 25 тысяч автомобилей, и регулярно обновляет оборудование для них», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам Прохорова, за 10 месяцев 2021 года компания выпустила порядка пяти тысяч высокотехнологичных изделий для экстренной медицины, в том числе термоконтейнеров, пульсоксиметров, шприцевых дозаторов и индикаторов сердечно-легочной реанимации.

