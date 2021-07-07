Вице-мэр Ефимов: Товарооборот между Москвой и Канадой растет

Товарооборот между Москвой и Канадой по итогам первого квартала 2021 года составил 127,7 миллиона долларов и увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля Москвы в общероссийском товарообороте с Канадой составила 40,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем экспорта Москвы растет в большей степени, чем объем импорта из Канады, что говорит о наращивании присутствия столичных компаний на канадском рынке. Итоги первого квартала 2021 года позволяют прогнозировать, что текущий год будет закончен с наилучшим показателем столичного экспорта. Всего за этот период было экспортировано московской несырьевой неэнергетической продукции на 4,11 миллиона долларов, что выше аналогичного показателя 2020 года почти в два раза», – добавил заместитель мэра Москвы.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», на экспорт промышленных товаров приходится значительная часть несырьевого неэнергетического экспорта. По итогам первого квартала 2021 года экспорт промышленной продукции московских предприятий вырос почти в 3 раза по сравнению с этим же периодом 2020 года с 1,07 миллиона долларов до 2,92 миллионов долларов.

«В числе ключевых столичных промышленных товаров на канадский рынок в первом квартале 2021 года заметно выросли поставки технологически сложных продуктов. Например, сборные строительные конструкции, химические вещества для электронной промышленности, процессоры и контролеры, а также другие комплектующие электронной промышленности», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В последние три года столичный экспорт агропромышленной продукции в Канаду показывает уверенный рост. В 2018 году он составлял 3,48 миллиона долларов, а в 2019 году этот показатель вырос на 24,9% до 4,34 миллионов долларов. В 2020 году экспорт продолжил положительную динамику и достиг 4,72 миллиона долларов, то есть на 8,6% больше в 2019 году.

Главным пищевым продуктом столичных экспортеров на рынке Канады является мороженое. Также канадским потребителям поставляют шоколадные и сахаристые изделия, и широкий ассортимент хлебобулочной продукции, например печенье, вафли, сухари и сушки.

