Вице-мэр Ефимов: «Торги» являются самым популярным разделом сервиса «Московский инвестор»

Онлайн-сервисом «Московский инвестор» на Инвестиционном портале столицы с момента его запуска в ноябре 2020 года воспользовались более полутора тысяч раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Цифровой сервис «Московский инвестор» на Инвестиционном портале является площадкой для оперативной коммуникации бизнеса с городом. На данный момент представители бизнеса воспользовались «Московским инвестором» более 1,5 тысяч раз, 320 раз – только в этом году», – сказал Ефимов.

По его словам, этот сервис позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения напрямую в правительство Москвы, при этом самым популярным является раздел «Торги», а второй по популярности раздел - «Земля и недвижимость».

Кроме того, предприниматели задают вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса, добавил вице-мэр.

Как отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, пользователи сервиса также часто интересуются условиями получения льгот, порядком проведения торгов и нюансами оформления документов при покупке земли

«Через онлайн-сервис предприниматели могут не только задавать вопросы, но и предлагать дополнительные меры поддержки – все они обязательно будут учтены и рассмотрены», – подчеркнул Овчинский.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что сервис «Московский инвестор» доступен не только на сайте investmoscow.ru, но и в мобильном приложении «Investmoscow».

«После отправки обращения его статус можно контролировать в личном кабинете: основная информация будет доступна в виджете на главной странице, а более детальная – в разделе «Мои обращения», – добавил Лысенко.

С помощью «Московского инвестора» можно задать вопросы в девяти категориях: «Земля и недвижимость», «Комплексное развитие территорий», «Лицензии и разрешения», «Налогообложение», «Поддержка МСП», «Поддержка промышленности», «Подключение к инженерным сетям», «Строительство» и «Торги».

