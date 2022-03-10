Вице-мэр Ефимов: Текстильное производство в Москве выросло в 2,4 раза

Текстильные предприятия и производители одежды Москвы в 2021 году существенно увеличили объемы производства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году Москва активно наращивала объемы производства практически во всех категориях. За прошлый год объем товаров собственного производства, отгруженных московскими предприятиями легкой промышленности, составил 103 млрд рублей – это на 40,5% больше, чем в 2020 году, и на 54% превышает показатели 2019 года», – сказал Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что текстильные предприятия в прошлом году увеличили выпуск изделий в 2,4 раза по сравнению с позапрошлым, а производители одежды – на 20,3%.

Он отметил, что в Москве сегодня работает более 180 предприятий легкой промышленности, на которых трудятся 14,9 тыс. человек.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, сообщил, что столичные предприниматели продолжают развивать производственные линии и наращивать инвестиции.

«Только за три квартала прошлого года объем вложенных крупными и средними предприятиями средств в основной капитал составил порядка 1,12 млрд рублей, что на 42% больше, чем в 2020 году», – отметил Прохоров.

