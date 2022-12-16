Вице-мэр Ефимов: «Технополис Москва» возглавил всероссийский рейтинг инвестиционной привлекательности
Лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России среди технико-внедренческих зон стала ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Эксперты высоко оценили условия, созданные в ОЭЗ «Технополис Москва» для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру ее пяти площадок, наличие свободных земельных ресурсов», - сказал Ефимов.
По его словам, еще одним важным критерием стала инвестиционная активность резидентов этой ОЭЗ, вложивших в 2021 году в высокотехнологичные проекты более 28,5 млрд рублей.
Заммэра отметил, что это «более чем в три раза превышает показатели 2020 года».
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что более половины инвестиций резидентов «Технополиса Москва» пришлось на производителей медицинских изделий, оборудования и лекарств
«За 2021 год статус резидента ОЭЗ получили 14 инновационных компаний. Их заявленный объем инвестиций превысил 15,3 млрд рублей», - добавил Овчинский.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, сейчас запускается перспективная площадка «Руднево», которая обеспечит производителям льготный таможенный и налоговый режим после включения в ОЭЗ Москвы.
В 2021 году ОЭЗ «Технополис Москва» также заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- СМИ: в Европе заморозили российские частные активы на 19 млрд евро
- Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 °C
- ЕС запретил своим гражданам занимать руководящие посты в госкомпаниях России
- Пригожин заявил об угрозах гендиректору «Русского дома» в ЦАР
- Евросоюз разрешил размораживать активы лиц, важных для торговли агропродукцией
- СМИ: Кэмерон обвинил старость Шварценеггера в провале последней части «Терминатора»
- ЦБ намерен добиться запрещения «льготных» программ по ипотеке от застройщиков
- Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций
- Историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой в колонии
- В Европе запретили вещание четырёх российских телеканалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru