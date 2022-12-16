Вице-мэр Ефимов: «Технополис Москва» возглавил всероссийский рейтинг инвестиционной привлекательности

Лидером Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России среди технико-внедренческих зон стала ОЭЗ «Технополис Москва», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Эксперты высоко оценили условия, созданные в ОЭЗ «Технополис Москва» для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру ее пяти площадок, наличие свободных земельных ресурсов», - сказал Ефимов.

По его словам, еще одним важным критерием стала инвестиционная активность резидентов этой ОЭЗ, вложивших в 2021 году в высокотехнологичные проекты более 28,5 млрд рублей.

Заммэра отметил, что это «более чем в три раза превышает показатели 2020 года».

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что более половины инвестиций резидентов «Технополиса Москва» пришлось на производителей медицинских изделий, оборудования и лекарств

«За 2021 год статус резидента ОЭЗ получили 14 инновационных компаний. Их заявленный объем инвестиций превысил 15,3 млрд рублей», - добавил Овчинский.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, сейчас запускается перспективная площадка «Руднево», которая обеспечит производителям льготный таможенный и налоговый режим после включения в ОЭЗ Москвы.

В 2021 году ОЭЗ «Технополис Москва» также заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

