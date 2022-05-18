Вице-мэр Ефимов: Строительство технопарка в Северном даст Москве тысячу рабочих мест
Департамент городского имущества Москвы выделит более 14,4 га земли для строительства в районе Северный технопарка с распределительным центром, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Общая площадь застройки составит 109 тыс. квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 13 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет — в 3,3 млрд рублей. Кроме того, благодаря проекту в городе появится еще тысяча рабочих мест», — сказал Ефимов.
По его словам, участок под проектирование и создание технопарка получит компания «Фармстандарт».
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что технопарк фармкомпании должен появиться в течение пяти лет.
«Строительство объекта начнется после оформления городом земельно-правовых отношений с инвестором», — добавил Гаман.
Вместе с тем, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что инвестор в кратчайшие сроки готов приступить к реализации проекта.
«Распределительный центр позволит выстроить логистику и обеспечить доступность лекарств, выпускаемых компанией, а также их своевременное появление в больницах и аптеках», — отметил Овчинский.
Земельный участок будет выделен в рамках реализации в Москве нового масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвесторы, строящие важные для столицы объекты, могут получить этот особый статус. Тогда город предоставляет им земельные участки без торгов.
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