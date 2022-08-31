Вице-мэр Ефимов: Столичные предприятия торговли с начала года нарастили оборот свыше 25%
В Москве оборот торговых предприятий в текущих ценах вырос за период с января по июль 2022 года на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го – до 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Наиболее быстрыми темпами росла выручка непродовольственных магазинов: за первые семь месяцев этого года она увеличилась на 57,2% и составила 3,1 триллиона рублей», - отметил вице мэр.
По его словам, предприятия продовольственной торговли за тот же период нарастили обороты на 5,6% – до 783,3 миллиарда рублей.
Ефимов также рассказал, что в продовольственной торговле обороты достигали максимума в марте, когда на пике потребительской активности жители столицы приобрели продукты на сумму 130,3 миллиарда рублей. Пик продаж в непродовольственной торговле также пришелся на март, он достиг 609,2 миллиарда рублей, а минимум в 401,2 миллиарда рублей был зафиксирован в апреле текущего года.
«С мая отрасль демонстрирует постепенный умеренный рост: июльский показатель находился на уровне 416,6 миллиарда рублей», - добавил Ефимов.
Оборот торговли автомобилями за семь месяцев этого года составил 588,3 миллиарда рублей и был на 24,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. При этом, как отмечается, в этом сегменте с июня наблюдается небольшое оживление: объемы продаж прибавили 6,9% к показателям мая и достигли 66,7 миллиарда рублей. В июле выручка в результате сезонного затишья чуть снизилась – до 65,2 миллиарда рублей. Постепенное увеличение активности в торговле автотранспортом связано с запуском льготных кредитных программ на покупку отечественных машин и с возобновлением производства на АвтоВАЗе, а также с ростом поставок из Китая.
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