Вице-мэр Ефимов: спортивный кластер построят в Ново-Переделкине при поддержке города

В Москве без объявления торгов инвестору выделят в аренду участок для развития спортивного кластера в районе Ново-Переделкино в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Площадь кластера составит около 3,5 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся два футбольных поля, легкоатлетические дорожки, зоны для воркаута и баскетбольная площадка», – уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что соглашение по аренде земельного участка общей площадью 0,63 Га будет заключено с застройщиком на пять лет.

Новые спортивные объекты появятся на Новоорловской улице неподалеку от комплекса, который включает в себя четыре ледовых арены, бассейн и тренажерные залы, рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Как заявил генеральный директор СК «Арктика» Александра Фисенко, новый спортивный кластер позволит спортсменам тренироваться круглогодично, но и появится возможность принимать в его стенах круглогодичные сборы для спортивных школ и команд города Москвы, Подмосковья и других регионов России.

