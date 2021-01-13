Вице-мэр Ефимов сообщил, сколько компаний получили спецстатус в Москве

Вице-мэр напомнил, что благодаря такому статусу предприятия имеют налоговые льготы, нагрузка уменьшается на 17-25%. Речь идет о налогах на прибыль, земельном налоге и налоге на имущество, а также о снижении ставок арендной платы за землю. Сэкономленные средства бизнес может направить на техническое переоснащение, строительно-монтажные работы и улучшение условий труда работников.

«Общий объем экономии промкомплексов за четыре года, с 2016 по 2019 годы, составил 4,5 млрд рублей, а за 2020 год экономия ориентировочно составит порядка 2 млрд рублей», – сообщил Ефимов.

В Москве также реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), общий объем инвестиций по которым составит более 30 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано 10,8 тысячи рабочих мест.

