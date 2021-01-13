Вице-мэр Ефимов рассказал о росте инвестиций в экономику Москвы

Уточнённые данные по инвестициям в основной капитал за 2019 год свидетельствуют, что объем инвестиций в экономику столицы составил почти 3,3 трлн рублей, что на 24,6% превышает показатели 2018 года. Об этом со ссылкой на Росстат сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По сравнению с 2018 годом в 2019-м инвестиции выросли почти на четверть, а с 2010 года их объем увеличился более чем в два с половиной раза. На долю Москвы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России», – пояснил заместитель мэра.

Он также добавил, что больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование, строительство зданий и сооружений и благоустройство, строительство жилья, создание объектов интеллектуальной собственности.

Для привлечения инвесторов Правительство Москвы постоянно разрабатывает и внедряет новые меры поддержки и преференции. Так, с 2020 года столичные предприниматели могут пользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет. Кроме того, в городе запущена программа стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в создание мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца.

Благоприятный инвестклимат Москвы подтверждают и авторитетные рейтинги. Столица занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ от Агентства стратегических инициатив. В международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities столица России в 2020 году поднялась с пятого на четвертое место.

