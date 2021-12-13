Вице-мэр Ефимов сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы на 21,9%

Инвестиции в основной капитал российской столицы за январь-сентябрь 2021 года превысили 2,5 триллиона рублей, что на 21,9% выше показателя за предыдущий аналогичный период. Такие данные со ссылкой на Росстат привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Это значительно выше общероссийского показателя: рост по стране составил 7,6 процента. На долю столицы сегодня приходится 18,6 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал», — констатировал вице-мэр.



По его словам, объем инвестиций в экономику Москвы за 10 лет увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. Больше всего столичные компании инвестируют в машины и оборудование – так, за первые девять месяцев на них пришлось 41,3% от общего объема вложений. Ещё 30,4% - инвестиции в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель.



С января по сентябрь 2021 года средние и крупные организации в Москве вложили в экономику города почти 2 триллиона рублей, 75% от общего объема инвестиций приходится на долю внебюджетных источников финансирования, уточнили в мэрии.



Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, сохранять инвестиционную активность позволяет, в том числе, действующая в Москве более пяти лет система мер поддержки, включающая налоговые преференции. Их имеют 130 компаний, которые за пять лет вложили в экономику Москвы более 100 миллиардов рублей.



К существующим мерам поддержки власти Москвы внедряют новые, стимулируя создание рабочих мест. Действия городских властей по улучшению инвестиционного климата отражены в авторитетных рейтингах: к примеру, Москва третий год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах, а в международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities российская столица поднялась с пятого на четвертое место.

