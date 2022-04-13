Вице-мэр Ефимов: Собственники городской земли получили отсрочку платежей на 1,23 млрд рублей

Новая антикризисная мера поддержки столичных девелоперов позволяет перенести на шесть месяцев платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года. На данный момент им предоставили отсрочку на общую сумму 1,23 миллиарда рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Собственники вправе перенести платежи по рассрочке при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) участков.

«Собственники земельных участков, меняющие вид их разрешенного использования, имеют право обратиться за отсрочкой платежа по рассрочке за второй квартал. Это позволяет предпринимателям перенаправить освободившиеся средства на реализацию градостроительных проектов. За данной мерой уже обратились девять инвесторов. Они отсрочили платежи на общую сумму 1,23 миллиарда рублей за смену ВРИ 17 земельных участков», – сказал Владимир Ефимов.

Эта мера входит в план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, утвержденный мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце марта. План охватывает все отрасли экономики и социальной сферы города.

Размер платы определяется индивидуально для каждого земельного участка и зависит от его кадастровой стоимости, местоположения и объемов планируемого строительства. Вносить эти средства собственники земли могут единовременно или в рассрочку.

«С начала года по обращениям инвесторов были изменены виды разрешенного использования 116 земельных участков, в результате в бюджет города поступило почти 3,2 миллиарда рублей. Для сравнения: за весь 2021 год были изменены ВРИ 184 площадок, что принесло в казну более 8,6 миллиарда рублей», – объяснил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Аналогичная мера действует и для арендаторов городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов.

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