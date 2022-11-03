Вице-мэр Ефимов: Шесть тысяч москвичей будут работать на территории бывшей промзоны «Кунцево»

Согласно проекту решения о комплексном развитии бывшей промзоны «Кунцево», размещенном на портале московского правительства, после реорганизации и строительства на указанной территории объектов различного назначения в Москве будет создано свыше шести тысяч рабочих мест. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, вместо складов и гаражей на Молодогвардейской улице (ЗАО) будет построен современный квартал с жилыми домами, образовательными и спортивными объектами, производствами и общественно-деловыми пространствами. На комплексное развитие участка, занимающего площадь более 23 га, инвестором будет потрачено свыше 65 млрд рублей. Благодаря этому в Кунцево найдут работу более шести тысяч москвичей, а московский бюджет будет дополнительно получать около 2 млрд рублей ежегодно.

Бывшая промзона «Кунцево» стала третьим участком в районе, подлежащим комплексному развитию. Соглашение о развитии первого участка площадью 16 га московские власти подписали с хозяином земельного участка в июне 2021 года. Реорганизацией еще одной территории площадью свыше 21 га будет заниматься казенное московское предприятие «Комплексное развитие территорий».

Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на месте бывшей промзоны «Кунцево» планируется возведение 471 тысячи квадратов недвижимости. По его словам, здесь будет построен детсад на 325 мест и школа, рассчитанная на 675 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 10 тысяч квадратов, а также 233 тысячи квадратных метров жилья, отвечающего современным требованиям. Кроме того, планируется открытие на участке образовательного комплекса, офисов, точек общепита и магазинов, а также высокотехнологичных производств. В общей сложности под общественную застройку отдано более 238 тысяч квадратных метров.

