Вице-мэр Ефимов: Шесть ФОКов построят на севере Москвы в рамках программы КРТ

На севере Москвы возведут шесть физкультурно-оздоровительных комплексов на участках общей площадью около 113 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительство запланировано столичной программой комплексного развития территорий.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино», – уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что общий объем строительства спортивных объектов превысит 20 тысяч квадратных метров, планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей.

По словам главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в Коптеве возведут физкультурный центр площадью четыре тысячи квадратных метров, а в Головинском районе построят три многофункциональных спортивных комплекса с залами, в которых дети смогут заниматься вместе родителями.

Помимо этого, как подчеркнул глава департамента, в каждом районе будут размещены уличные площадки для занятий спортом.

