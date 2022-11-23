Вице-мэр Ефимов: Шесть ФОКов построят на севере Москвы в рамках программы КРТ
На севере Москвы возведут шесть физкультурно-оздоровительных комплексов на участках общей площадью около 113 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, строительство запланировано столичной программой комплексного развития территорий.
«Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино», – уточнил вице-мэр.
Он также отметил, что общий объем строительства спортивных объектов превысит 20 тысяч квадратных метров, планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей.
По словам главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в Коптеве возведут физкультурный центр площадью четыре тысячи квадратных метров, а в Головинском районе построят три многофункциональных спортивных комплекса с залами, в которых дети смогут заниматься вместе родителями.
Помимо этого, как подчеркнул глава департамента, в каждом районе будут размещены уличные площадки для занятий спортом.
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