Вице-мэр Ефимов: Семь индустриальных кварталов возведут на западе Москвы
Комплексный редевелопмент семи территорий в ЗАО будет выполнен в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Площадь территории — почти 250 гектаров. На ней планируют построить новые образовательные учреждения, производственные здания и жилые комплексы. Градостроительный потенциал составляет 4,8 миллионов квадратных метров, появится около 24 тысяч новых рабочих мест. Ефимов отметил, что ожидается бюджетный эффект в 105 миллиардов рублей в год.
Как сообщает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, изменения коснутся Кунцева и Южного Очакова. «В Западном административном округе Москвы будут также реализованы проекты "Фили", "ул. Никулинская вл. 2", "Западная водопроводная станция", два проекта в зоне "Северное Очаково"», — добавил руководитель ведомства Александр Прохоров.
В 2020 году началось комплексное развитие бывших промзон «Октябрьское поле» и «Коровино». Объем инвестиций по ним составит около 54 млрд рублей.
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