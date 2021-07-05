Вице-мэр Ефимов: с начала года пять предприятий локализовали свои производства в Москве

Требования бизнес-сообщества к городу предельно прагматичны — прозрачная и отзывчивая, полная возможностей среда со стабильными связями и понятным вектором развития на перспективу. Сегодня в Москве локализовано более 3000 современных высокотехнологичных предприятий, что подтверждает ее статус столицы новой промышленности. Работая в тесном взаимодействии с производственниками, город реализует одно из основных направлений программы развития.



В 2021 году для производителей медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также для разработчика систем диагностики техсостояния промышленного оборудования переедут на новые площадки в Москве. Их подобрали специалисты Агентства промышленного развития, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, с начала года власти столицы помогли разместить свое производство пяти предприятиям, а общая площадь подобранных площадок составила около девяти тысяч квадратных метров.



«В результате компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места», – отметил заммэра.

Ефимов добавил, что в прошлом году услугами Агентства воспользовались семь компаний, которые вложили в развитие и расширение своих производств 1,7 миллиарда рублей.



Одной из них стал разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования – компания «Технекон». По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, организация оказалась в сложной ситуации, когда ей нужно было в течение двух месяцев покинуть арендуемое в Капотне помещение.



«Допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу, мы не могли. Поэтому оперативно подобрали площадку для локализации завода на юге Москвы», - подчеркнул Прохоров, добавив, что «Технекон» уже оформила в собственность около 3,5 тысячи квадратных метров в комплексе зданий на Кавказском бульваре. Сейчас предприятие планирует вложить в свое развитие свыше 300 миллионов рублей, а также расширить штат сотрудников на 40 человек.



На новой площадке «Технекон» намерен выпускать автоматизированные системы контроля, диагностики и прогнозирования технического состояния газотурбинных установок большой мощности для электростанций, портативные спектроанализаторы для измерения, системы экологического мониторинга промышленных установок и многое другое.

