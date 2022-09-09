Вице-мэр Ефимов: рост объема промышленного производства в Москве превысил 6%
Предприниматели Москвы с января по июль 2022 года увеличили объем выпускаемой продукции на 6,1%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, обрабатывающие производства увеличили выпуск своей продукции на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в настоящее время для столичных предприятий действует более 20 мер системной поддержки. Они доступны для большей части производителей Москвы, число которых на сегодняшний день превышает три тысячи.
«Положительная динамика обусловлена широкой системной поддержкой города и развитыми инструментами антикризисной помощи», – сказал Ефимов.
В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Москве увеличивают производство важных для горожан товаров. По его словам, только хлеба и хлебобулочных изделий с января по июль 2022 года выпустили более 175 тысяч тонн, что на 6,4% больше показателя прошлого года. А готовых пищевых продуктов питания произвели за такой же период на 23,3% больше, добавил Овчинский.
Таким образом, среди московских производителей пищевой продукции 24 имеют статус промкомплекса, который позволяет получать дополнительные налоговые льготы.
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