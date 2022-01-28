Компании ОЭЗ «Технополис “Москва”» создали программы по защите данных и компьютерный процессор. Всего за девять месяцев прошлого года резиденты особой экономической зоны, специализирующиеся на защите информации, инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Защита информации – одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы. В особой экономической зоне Москвы за три квартала прошлого года восемь компаний инвестировали более 2,8 миллиарда рублей в свои проекты по созданию систем сохранности сведений и предотвращению утечки конфиденциальных данных», – отметил заммэра.

На предприятиях информационно-коммуникационных технологий в ОЭЗ «Технополис “Москва”» трудятся 1379 специалистов. Продукция компаний используется в государственном и коммерческом секторе, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Резиденты разрабатывают и производят различные инновационные продукты для защиты информации. В частности, продукция «С-Терра СиЭсПи» ориентирована на организации, которым нужна защита персональных данных по VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией. НПЦ «ЭЛВИС» разработал процессор, на котором может быть сконструирован планшет для госструктур с учетом требований информационной безопасности. АО «НИИМЭ» создал программно-аппаратный комплекс «Звезда» для криптографической защиты информации в устройствах интернета вещей.

