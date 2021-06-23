Вице-мэр Ефимов: Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах 692 млн рублей

Объем налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» по итогам 2020 года, превысил 692 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» составила 692 миллиона рублей, большая часть - 623 миллиона рублей - пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города Москвы», – отметил заммэра, добавив, что в целом за время существования столичной ОЭЗ (с 2006 года), резиденты смогли сэкономить на налогах почти три миллиарда рублей.

По словам Ефимова, на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы в прошлом году пришлось 13 рублей инвестиций.

Также резиденты, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогли воспользоваться льготой по страховым взносам, объявленной на федеральном уровне в связи с пандемией.

«В части уплаты страховых взносов резиденты сэкономили более 33 млн рублей. Также в пик пандемии в прошлом году для 100 компаний, работающих на территории ОЭЗ, была вдвое снижена арендная плата за апрель, май и июнь. За три месяца резиденты получили порядка 19,5 млн рублей в виде льгот», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В итоге всего в прошлом году, по его словам, компании сэкономили около 745 миллионов рублей.

Резиденты технополиса имеют большой набор преференций. Благодаря этому компании успешно реализуют свои инновационные проекты, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. Он напомнил, что резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт.

«Также компании имеют возможность экономить 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления по этому налогу в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке - 2% вместо обычных 3%», - добавил он.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок, она объединяет свыше 180 высокотехнологичных компаний.

