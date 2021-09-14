Вице-мэр Ефимов: Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах 280 млн рублей

Предприятия-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» за январь-июнь 2021 года получили налоговые льготы на общую сумму более чем в 280 млн рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Большая часть из них – почти 269 миллионов рублей – пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Резиденты в этот период сэкономили средств в 1,7 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года», - отметил вице-мэр.

При этом на каждый рубль налоговых льгот в ОЭЗ Москвы пришлось 40 рублей инвестиций. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, в первом полугодии 2021 года резиденты столичной ОЭЗ уплатили 1,6 миллиарда рублей налогов, сумма налоговых отчислений за все время работы особой экономической зоны оценивается в 13 миллиардов рублей.

Резидентам ОЭЗ предоставляется льготная аренда земли, таможенные льготы, возможность выкупить арендуемый участок за 1 процент от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию. Порядка 17% резиденты экономят на налоге на прибыль в ее региональной части, добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. Сэкономленные средства предприниматели инвестируют в разработки и производство.

