Вице-мэр Ефимов рассказал, в какие проекты Москвы инвестирует турецкий бизнес

Российская столица на протяжении уже нескольких лет успешно взаимодействует с турецкими предпринимателями, объём их инвестиций в городские проекты растёт, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Турецкий бизнес является важным партнером Москвы. Это подтверждается цифрами: накопленный объем инвестиций из этой страны на 1 октября 2021 года составил 1,4 миллиарда долларов. За пять лет он увеличился в 3,8 раза, за последний год – на 19 процентов, а с начала 2021 года – на восемь процентов», - отметил вице-мэр.

В частности, компании из Турции инвестировали средства в строительство парка развлечений «Остров мечты», жилых комплексов и торговых центров, башни «Федерация».

В Москве работает представительство турецкой компании, занимающейся строительством и инвестициями в недвижимость. Другая компания из Турции занимается разработкой проектов и строительным подрядом жилых домов, школ, офисов, отелей, аэропортов и производственных объектов. Еще одна крупная строительно-инвестиционная компания поучаствовала в строительстве и реконструкции таких объектов, как спортивно-оздоровительное сооружение с искусственным льдом «Синяя птица», санно-бобслейный комплекс «Парамоново», отель Ritz Karlton, МХАТ имени Чехова, Большой театр.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, бизнес стран-партнеров Москвы может рассчитывать на те же преференции, что и отечественный. Для поддержки новых инвестиционных проектов власти города предоставляют льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки. Всё это позволяет снизить на 25% налоговую нагрузку в ее региональной части.

