Вице-мэр Ефимов рассказал об улучшении позиций Москвы в международных рейтингах

Москве удалось сохранить высокие места, а в ряде случаев и улучшить свои результаты более чем в десяти международных рейтингах в 2021 году, заявил на конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность» 28 сентября заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из числа уже опубликованных в 2021 году международных рейтингов в 17 Москва улучшила и сохранила высокие позиции, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые», - рассказал вице-мэр.

По его словам, добиться этого позволила городская политика поддержки инвестиций: их привлечение стало одной из ключевых задач в период пандемии. «Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности», - добавил Ефимов.

В текущем году Москве впервые заняла первое место в категории «Общественные пространства» в рейтинге Cities of Choice BCG, а также третье место этого рейтинга по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира. Также впервые Москва лидирует среди европейских исторических мегаполисов в рейтинге по части сохранения объектов культурного наследия. Кроме того, российская столица поднялась на первое место рейтинга McKinsey по показателю эффективности работы городского транспорта.

