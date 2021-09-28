Вице-мэр Ефимов рассказал об улучшении позиций Москвы в международных рейтингах
Москве удалось сохранить высокие места, а в ряде случаев и улучшить свои результаты более чем в десяти международных рейтингах в 2021 году, заявил на конференции «Международные рейтинги стран и городов: методология, данные, прозрачность» 28 сентября заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Из числа уже опубликованных в 2021 году международных рейтингов в 17 Москва улучшила и сохранила высокие позиции, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые», - рассказал вице-мэр.
По его словам, добиться этого позволила городская политика поддержки инвестиций: их привлечение стало одной из ключевых задач в период пандемии. «Мы системно улучшаем свои позиции из года в год с точки зрения цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности», - добавил Ефимов.
В текущем году Москве впервые заняла первое место в категории «Общественные пространства» в рейтинге Cities of Choice BCG, а также третье место этого рейтинга по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира. Также впервые Москва лидирует среди европейских исторических мегаполисов в рейтинге по части сохранения объектов культурного наследия. Кроме того, российская столица поднялась на первое место рейтинга McKinsey по показателю эффективности работы городского транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Зюганова возмутило блокирование приёмной депутата КПРФ в Москве
- Власти Удмуртии ужесточили ограничения из-за коронавируса
- Путин назначил нового посла РФ в Латвии
- Илон Маск снова занял первое место в списке миллиардеров Forbes
- Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
- В Белоруссии предложили провести референдум по вопросу смертной казни
- Усик резко ответил на критику украинских атлетов за фото с россиянами
- СМИ: солдат с оружием сбежал из воинской части в Свердловской области
- СК завел новое уголовное дело против Навального
- Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психушку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru