Вице-мэр Ефимов рассказал о выпуске первого потока инженеров «Московской технической школы»

«Московская техническая школа» выпустила первый поток студентов-инженеров по направлению «Технологии связи». Обучение по программе прошли 78 сотрудников предприятий микроэлектроники и приборостроения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Студенты первого потока по направлению “Технологии связи” завершили обучение в “Московской технической школе” на базе МТУСИ. Удостоверение о прохождении курса получили 78 инженеров из пятнадцати столичных компаний, среди которых Код Безопасности, QRate и Инкома. В ближайшее время Школа будет готова принять новых учеников. Кроме того, для обучающихся появится новое направление – “Аддитивные технологии”», – заявил заместитель мэра.

«Московская техническая школа» – сеть центров технологических и производственных компетенций на базе образовательных организаций высшего образования, обеспеченных современной инженерной и технологической инфраструктурой для опережающей подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы.

«К 2024 году по всем направлениям “Московской технической школы” планируется подготовить более четырех тысяч инженеров по сквозным технологиям», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. По его словам, из них 1,2 тысячи человек по направлению «Технологии связи».

Исполнительный директор QRate Павел Воробьев отмечает, что современный мир переживает период цифровой трансформации: перестраиваются и переводятся в цифру новые процессы, изменяется и формируется новая инфраструктура, внедряются новые технологии. «Как технологическая компания всецело поддерживаем образовательные инициативы, в частности “Московскую техническую школу”, и рады выступать в качестве индустриального партнера», – сказал он.

