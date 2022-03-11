Вице-мэр Ефимов рассказал, как город поможет бизнесу долгосрочными закупками
Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками в условиях санкций. Одна из мер, озвученных в четверг мэром столицы Сергеем Собяниным, предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, теперь Москва будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд.
«Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города», - цитирует Ефимова портал «Экономика Москвы».
По его словам, в рамках мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство подобных производств будут предоставляться по ставке в один рубль.
В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что Москва первой из регионов стала заключать офсетные контракты с инвесторами. По его словам, столица на сегодняшний день является лидером по их применению в стране.
«Город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 млрд рублей», - сказал Прохоров.
Он подчеркнул, что столица закупит у производителей продукцию почти на 73 млрд рублей. Прохоров добавил, что некоторые инвесторы уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд города лекарственные препараты и продукты питания.
При этом директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев рассказал, что Москва совместно с Минфином готовит проект закона, который позволить привлечь в практику заключения офсетных контрактов гораздо больше поставщиков. Так, планируется снизить минимальный порог инвестиций по офсетному контракту до 100 млн рублей.
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