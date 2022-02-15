Вице-мэр Ефимов: Расширение площадки ОЭЗ в Печатниках добавит городу 2 тысячи новых рабочих мест
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение присоединить новую территорию к площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис "Москва"», что приведет к созданию порядка 1,8 тысяч новых рабочих мест.
На сегодняшний день в столичной особой экономической зоне работают около 200 компаний, которые выпускают лекарства, микроэлектронику, роботов, инновационные продукты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, за все время существования резиденты вложили почти 60 млрд рублей инвестиций, а также создали свыше 8 тысяч рабочих мест.
«Расширение крупнейшей площадки ОЭЗ в Печатниках позволит дополнительно создать порядка 1,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, по прогнозам, объем частных инвестиций в развитие производств на новой территории составит около 3,7 миллиарда рублей», - рассказал Ефимов.
Он отметил, что в ближайшие годы также планируется реорганизовать часть промзоны «Южный порт» - там построят более 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут не менее 33,6 тысячи новых рабочих мест.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что компании, которые располагают свое производство на новых территориях ОЭЗ, смогут получить статус резидента и значительные налоговые льготы.
«Например, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, налог на прибыль для них 2% вместо 20%», - добавил он.
Сегодня ОЭЗ включает в себя пять площадок: одна в Печатниках, четыре в Зеленограде. Новый участок находится на территории промзоны «Южный порт».
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