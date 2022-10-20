Вице-мэр Ефимов: Пять многофункциональных комплексов появятся в разных округах Москвы

В 2022 году Москва без торгов сдала в аренду инвесторам пять участков для воплощения в жизнь масштабных инвестпроектов. На арендуемой земле будут построены многофункциональные комплексы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, с января 2022 года власти Москвы выделили инвесторам без торгов земельные участки общей площадью 6,3 га. На них планируется строительство пять многофункциональных комплексов, суммарная площадь которых составит более 300 тысяч квадратов. Их возведение будет завершено за пять лет в ходе реализации масштабных инвестиционных проектов.

Масштабные инвестпроекты — это отдельная форма коллаборации правительства Москвы и бизнеса. В результате такого сотрудничества в столице появятся производственные комплексы, транспортная, социальная и спортивная инфраструктура, культурно-досуговые и деловые комплексы. Приоритетная роль отводится созданию рабочих мест для москвичей и повышению уровня современной инфраструктуры. Выделением участков под строительство занимается Градостроительно-земельная комиссия.

Министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества пояснил, что земля на Потешной и Электродной улицах (ВАО) предназначена для строительства общественно-деловых комплексов, в Шелепихинском тупике появятся офисно-деловые помещения, возле станции МЦК Зорге на северо-западе Москвы возведут общественно-деловой комплекс, а на Старобитцевской улице (ЮЗАО) инвесторы построят торговый и культурно-досуговый центр».

