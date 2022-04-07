Вице-мэр Ефимов: промышленное производство выросло на четверть с начала года
Объем промышленного производства в Москве в январе-феврале 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Положительная динамика главным образом обусловлена ростом обрабатывающей промышленности на 33,5 процента. В этой отрасли наибольшие темпы прироста зафиксированы в производстве оборудования общего назначения, в том числе насосного и компрессорного, а также двигателей, клапанов и регуляторов. Увеличение составило 95,7 процента», - рассказал он.
По словам вице-мэра, также заметно вырос объем выпуска электрического оборудования – сразу на 86,2%. На это повлияло развитие кабельной отрасли и создание новых изделий по программе импортозамещения.
Кроме того, растет производство бумаги и бумажных изделий – на 20,8% с начала года, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Объемы производства комплектующих для транспортных средств выросли на 88%, лекарственных средств – на 24,4%.
Росту промышленного производства в столице способствуют городские меры поддержки предприятий , стимулирующие компании инвестировать в собственное развитие. Бизнесу в промышленном секторе доступны более 20 таких инструментов, включая антикризисные. В частности, столичные предприятия обрабатывающей промышленности могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по действующим, так и по новым ссудам. Также инвесторам, планирующим возводить производственные объекты, доступна льготная аренда земли за один рубль в год.
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