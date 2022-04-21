Вице-мэр Ефимов: Промпредприятия Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей

В Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подано более 60 заявок от промышленных предприятий города на льготные кредиты на реализацию инвестпроектов, пополнение оборотных средств и выплату зарплат.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем таких займов превышает 43 млрд рублей.

«Столица субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов. Мы видим востребованность такой меры поддержки – в Фонд уже поступило 64 заявки на получение финансовой помощи по кредитам на общую сумму 43,6 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.

Он отметил, что «город поможет субсидировать процентные ставки по ним почти на 1,8 миллиарда рублей».

Больше всего запросов на льготные кредиты поступило от представителей пищевой промышленности, добавил заммэра.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в Фонд также обратились компании, специализирующиеся на радиоэлектронике и приборостроении.

«Суммарно 13 компаний. Они получат финансовую поддержку по кредитам на общую сумму почти 8,8 миллиарда рублей. В свою очередь Фонд выплатит порядка 300 миллионов рублей», – уточнил Овчинский.

Москва выделила Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд рублей для субсидирования льготных займов. Это позволит компаниям получить кредиты на 150 млрд рублей.

