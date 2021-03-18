Вице-мэр Ефимов: Промплощадка «Руднево» получила статус индустриального парка

Минпромторг РФ включил в федеральный реестр индустриальных (промышленных) парков площадку «Руднево», которая строится на востоке столицы, в районе Косино-Ухтомский. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что новый статус позволит площадке получить федеральные льготы.

«Промплощадка стала вторым индустриальным парком на территории Москвы, аккредитованным Минпромторгом. Первый такой статус получил парк «Нижние котлы» в 2018 году. Реализация проекта на площадке «Руднево» позволит создать свыше трех тысяч новых рабочих мест и привлечь до 5 млрд рублей частных инвестиций в экономику города», – рассказал Ефимов.

Теперь «Руднево» сможет подать заявку на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию индустриального (промышленного) парка, что даст промплощадке значительные региональные налоговые льготы. Также эту площадку планируется включить в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва».

На начальном этапе развития промышленной зоны «Руднево» под застройку были выделены пять земельных участков общей площадью 11,2 га.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что на них появятся 19 объектов капитального строительства общей площадью почти 85 тысяч квадратных метров, где планируется разместить более 40 новых высокотехнологичных производств.

«Строительные работы на площадке начались в конце 2020 года, а ввод в эксплуатацию первых объектов планируется в первом квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году», – рассказал Прохоров.

