Вице-мэр Ефимов: производство электрооборудования в Москве выросло почти на 40%
С января по август 2022 года производство электрического оборудования в Москве выросло почти на 40% по сравнению с таким же периодом 2021-го. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Среди товаров, которые выпускают в столице - кабели, электродвигатели, генераторы, световые приборы, трансформаторы и распределительные устройства», – отметил вице-мэр.
Он также подчеркнул, что за указанный период заводы Москвы поставили заказчикам электрическое оборудование почти на 55 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.
По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, электрооборудование в настоящее время в Москве выпускают более 170 предприятий.
«За семь месяцев этого года объем поставок такой продукции увеличился на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2021-го», – добавил Овчинский.
Увеличению объемов выпускаемых товаров способствует системная поддержка городом производителей. Среди мер, направленных на стимулирование производства – возможность получить инвестиционные кредиты по сниженной ставке 3%. Для этого необходимо подать заявку в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
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