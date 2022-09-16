Вице-мэр Ефимов: производство электрооборудования в Москве выросло почти на 40%

С января по август 2022 года производство электрического оборудования в Москве выросло почти на 40% по сравнению с таким же периодом 2021-го. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди товаров, которые выпускают в столице - кабели, электродвигатели, генераторы, световые приборы, трансформаторы и распределительные устройства», – отметил вице-мэр.

Он также подчеркнул, что за указанный период заводы Москвы поставили заказчикам электрическое оборудование почти на 55 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, электрооборудование в настоящее время в Москве выпускают более 170 предприятий.

«За семь месяцев этого года объем поставок такой продукции увеличился на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2021-го», – добавил Овчинский.

Увеличению объемов выпускаемых товаров способствует системная поддержка городом производителей. Среди мер, направленных на стимулирование производства – возможность получить инвестиционные кредиты по сниженной ставке 3%. Для этого необходимо подать заявку в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

