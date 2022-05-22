Вице-мэр Ефимов: Приложение «Investmoscow» - мобильный офис для бизнеса любого масштаба
Приложение «Investmoscow» за полтора года скачали почти 13 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Приложение открывает инвесторам круглосуточный и удобный доступ к цифровым бизнес-сервисам, облегчает старт и ведение своего дела, упрощает взаимодействие между предпринимателями и городскими структурами», – рассказал Ефимов.
Он также отметил, что для постоянной связи с правительством города в приложение интегрированы два сервиса – линия прямых обращений и «Московский инвестор».
Мобильное приложение позволяет предпринимателям получать многие ключевые услуги и предлагает уникальный функционал, необходимый для решения бизнес-задач. Наиболее востребованным сервисом является линия прямых обращений. Также в приложении можно найти актуальную аналитику и отчеты об инвестиционных проектах, реализуемых в Москве.
Сервис «Московский инвестор» поможет сообщить о проблеме, возникшей при ведении инвестдеятельности, или направить предложения по улучшению делового климата в городе.
«Все обращения поступают напрямую в профильные структуры правительства Москвы, и на рассмотрение большинства из них уходит в среднем четыре рабочих дня», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В мобильном приложении также можно ознакомиться с городской недвижимостью, доступной для аренды или покупки, изучить документацию и условия участия в торгах, осмотреть объекты в режиме 3D, а также обратиться за консультацией к специалистам.
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