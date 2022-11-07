Вице-мэр Ефимов: Предприниматели арендовали у Москвы 17 земельных участков
С начала года столичные предприниматели арендовали у города 17 земельных участков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала 2022 года предприниматели заключили с городом договоры аренды 17 земельных участков общей площадью 11,3 гектара для строительства более 106 тысяч квадратных метров недвижимости», – заявил он.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках инвесторы построят торговые объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные и досуговые центры, а также кафе.
Отмечается, что ознакомиться с подробными характеристиками всех объектов можно на Инвестиционном портале города Москвы, некоторые из них доступны для просмотра онлайн в 3D-формате.
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