Вице-мэр Ефимов: Предприниматели арендовали у Москвы 17 земельных участков

С начала года столичные предприниматели арендовали у города 17 земельных участков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года предприниматели заключили с городом договоры аренды 17 земельных участков общей площадью 11,3 гектара для строительства более 106 тысяч квадратных метров недвижимости», – заявил он.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках инвесторы построят торговые объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные и досуговые центры, а также кафе.

Отмечается, что ознакомиться с подробными характеристиками всех объектов можно на Инвестиционном портале города Москвы, некоторые из них доступны для просмотра онлайн в 3D-формате.

