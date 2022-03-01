Вице-мэр Ефимов: поступления от самозанятых в бюджет Москвы выросли в 4 раза

Рост доходов самозанятых в Москве в 2021 году привел и к росту налоговых поступлений в столичный бюджет. Так, в прошлом году самозанятые перечислил в бюджет 4,8 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, то есть в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В декабре 2021 года зафиксирован рекордный объем поступлений за все время действия налога на профессиональный доход – 560 миллионов рублей», – добавил вице-мэр.

По данным, которые приводит Ефимов, на 1 января 2022 года в Москве зарегистрировано 866,6 тысячи самозанятых – 23% от общего числа плательщиков, применяющих налоговый режим в России. За год их стало на 80% больше. Ежемесячный прирост самозанятых в течение года составил в среднем 30 тысяч человек. Самые популярные виды деятельности - доставка, аренда квартир, строительство, маркетинг и реклама.

По оценке руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, общий доход в Москве с начала 2019 года и до 1 января 2022 года составил 318 миллиардов рублей.

Столица – один из четырех регионов России, где действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На Москву приходится 38% от всех доходов самозанятых в стране. Для самозанятых организованы обучающие программы, консультации и онлайн-продукты для запуска и ведения своего дела: только в 2021 год с вопросами к специалистам ГБУ “Малый бизнес Москвы” обратились более 2,8 тысячи самозанятых, уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Кроме того, обучающие программы и сервисы доступны на портале МБМ.

