Вице-мэр Ефимов: поступления НДФЛ в бюджет Москвы увеличились более чем на 20%
Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет столицы с января по май 2022 года выросли на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 592,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, зарплаты и прочие доходы москвичей, несмотря не на что, продолжают расти, в результате увеличиваются и поступления от налога на доходы физических лиц.
«В мае налогоплательщики перечислили в бюджет города свыше 107,4 миллиарда рублей – это на 15,7% больше, чем в тот же месяц 2021 года», – отметил вице-мэр.
Он также подчеркнул, что такая динамика свидетельствует о способности предприятий Москвы эффективно работать в новых экономических условиях, сохранять и создавать рабочие места, а также увеличивать фонд оплаты труда.
«На НДФЛ с доходов от частной практики и перечислений за сотрудников налоговыми агентами приходится почти 97% в общем объеме поступлений налога. В январе – мае 2022 года они составили 573,2 миллиарда рублей, увеличившись на 23,3% к тому же периоду 2021 года», – отметил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
Он также обратил внимание на тот факт, что НДФЛ на доходы, превышающие пять миллионов рублей, за пять месяцев 2022 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 160,8 миллиарда рублей.
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