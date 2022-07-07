Вице-мэр Ефимов: Половина арендуемой у Москвы недвижимости приходится на малый и средний бизнес

Москва сдает в аренду около 7 тысяч объектов общей площадью 1,2 млн кв.м., сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данный момент малый и средний бизнес арендует у города свыше трех тысяч помещений площадью более 550 тысяч квадратных метров. Таким образом, почти половина недвижимости, которую сдает столица, приходится на субъекты МСП», - сказал Ефимов.

По его словам, представители малого и среднего бизнеса могут арендовать имущество города по минимальным ставкам. В ходе открытых торгов недвижимость можно арендовать на 10 лет.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что малый бизнес может без торгов арендовать нежилые помещения площадью до 300 кв.м. по ставке 5 тыс. рублей за квадратный метр в год.

«Предприниматели, осуществляющие социально значимые виды деятельности, вправе арендовать помещения различной площади по ставке 3,8 тысячи рублей за квадратный метр в год», - добавил Гаман.

Он отметил, что такими льготами пользуются 350 арендаторов.

