Вице-мэр Ефимов: почти 70% обращений за услугами в жилищной сфере в Москве поступает онлайн

В первом квартале 2022 года жители Москвы использовали сервисы и госуслуги в жилищной сфере порядка 47 тысяч раз, при этом примерно 70% обращений поступило онлайн. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы перевели популярные госуслуги в цифровой формат, чтобы граждане могли оперативнее решать вопросы, связанные с недвижимостью. Планируем, что скоро все госуслуги в жилищной сфере будут доступны в электронном виде», – сообщил он.

По словам заместителя мэра, сейчас на портале правительства Москвы можно узнать номер в очереди на улучшение жилищных условий – этот сервис пользуется наибольшим спросом у горожан.

Среди других инструментов – возможность встать на жилищный учет, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое и наоборот.

«Цифровая экосистема делает жизнь в столице более комфортной. Если раньше москвичам требовалось время на сбор бумажных справок и уточнение всех вопросов, то сейчас получить нужные услуги можно в любое удобное время онлайн на mos.ru», – добавил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В первом квартале этого года сервисом «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете» москвичи воспользовались уже более 25 тысяч раз.

«Также востребована услуга по заключению договоров социального найма, которой воспользовались в начале года 5,2 тысячи раз», – уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На данный момент Департамент городского имущества осуществляет 13 государственных услуг в жилищной сфере.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

