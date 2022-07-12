Вице-мэр Ефимов: Отсрочку по аренде получили около 600 московских предпринимателей

Представители малого и среднего бизнеса активно пользуются возможностью отсрочки арендных платежей за второй квартал, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За три месяца мерой уже воспользовались 582 предпринимателя, а сумма отсрочки составила свыше 390 млн рублей. Среди заявителей, получивших поддержку, в основном представители малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации», – сказал Ефимов.

При этом он напомнил, что набор антикризисных мер поддержки бизнеса был утвержден в Москве в марте. В их числе отсрочка платежей за второй квартал 2022 года для арендаторов зданий и помещений, принадлежащих городу.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, отсрочка арендных платежей стала одной из самых популярных мер поддержки.

«Только за первый месяц действия меры ею воспользовались 355 представителей бизнеса, а в течение следующего месяца – еще 154», – рассказал Гаман.

Платежи за второй квартал арендаторам необходимо внести до 31 декабря 2022 года. Желающим получить отсрочку достаточно подать заявление на сайте mos.ru.

